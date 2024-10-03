В Харькове возможны перебои со светом: враг ударил по линии высоковольтных передач

Российские захватчики нанесли удар по пригороду Харькова, в результате чего были повреждены линии высоковольтных передач.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

"В результате последнего удара по пригороду повреждены линии высоковольтных передач. Из-за этого могут быть перебои с электричеством в некоторых районах Харькова", — говорится в сообщении.

Перед этим Терехов сообщал о взрыве, который прогремел в ближайшем пригороде Харькова.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью во время атаки российских дронов Румыния поднимала четыре истребителя.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне атаковали беспилотниками Одесщину.

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