В Харькове возник пожар на одном из крупнейших рынков города: озвучили последствия обстрела города

Огонь, пожар / © pixabay.com

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Пожар на одном из крупнейших рынков города зафиксирован после последнего удара вражеского беспилотника.

Об этом добавил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В целом последствия атаки Харькова враждебными БпЛА 6 мая:

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Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа «Шахед» вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м кв.

Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона.

Попадание второго беспилотника в землю.

Киевский район . В результате удара БпЛА горит здание ресторана.

Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

В общей сложности два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу . Под ударами находились четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.

Об этом добавил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Пока известно о двух пострадавших.