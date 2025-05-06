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В Харькове возник пожар на одном из крупнейших рынков города: озвучили последствия обстрела города
Россияне обстреляли Харьков ударными беспилотниками, в результате чего и вспыхнул мощный пожар.
Пожар на одном из крупнейших рынков города зафиксирован после последнего удара вражеского беспилотника.
Об этом добавил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В целом последствия атаки Харькова враждебными БпЛА 6 мая:
Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа «Шахед» вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м кв.
Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона.
Попадание второго беспилотника в землю.
Киевский район . В результате удара БпЛА горит здание ресторана.
Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль.
Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.
В общей сложности два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу . Под ударами находились четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.
Об этом добавил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Пока известно о двух пострадавших.