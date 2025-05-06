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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Харькове возник пожар на одном из крупнейших рынков города: озвучили последствия обстрела города

Россияне обстреляли Харьков ударными беспилотниками, в результате чего и вспыхнул мощный пожар.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Огонь, пожар

Огонь, пожар / © pixabay.com

Пожар на одном из крупнейших рынков города зафиксирован после последнего удара вражеского беспилотника.

Об этом добавил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В целом последствия атаки Харькова враждебными БпЛА 6 мая:

  • Шевченковский район. В результате падения обломков БпЛА типа «Шахед» вспыхнула крыша и комната частного жилого дома на площади 100 м кв.

  • Холодногорский район. Зафиксировано падение вражеского дрона.

  • Попадание второго беспилотника в землю.

  • Киевский район . В результате удара БпЛА горит здание ресторана.

  • Индустриальный район. В результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль.

Об этом заявил в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Профильные службы ликвидируют последствия вражеских ударов.

В общей сложности два часа Харьков находился под массированной атакой вражеских боевых дронов. За это время зафиксировано 17 попаданий по городу . Под ударами находились четыре района Харькова – Шевченковский, Киевский, Холодногорский и Индустриальный.

Об этом добавил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Пока известно о двух пострадавших.

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