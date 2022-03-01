В Харькове возобновились обстрелы: оккупанты запустили ракеты по танковому училищу (видео)

В Харькове нанесен новый удар.

В Харькове поздно вечером 1 марта оккупанты РФ нанесли ракетный удар по танковому училищу.

Об этом сообщает "Суспільне" и подтверждает заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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По предварительной информации, несколько снарядов упали на главный учебный корпус института танковых войск (ранее танковое училище) и на парк боевых машин. Как сообщают местные Telegram-каналы, якобы на училище прилетело 9 ракет оккупантов.

"В Харькове только что был нанесен ракетный удар по танковому училищу, что на улице Полтавский Путь. Метели по военным складам. Но оттуда уже все успели вывезти", — написал Геращенко.

Детали уточняются. Оставайтесь в укрытиях!