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В Харькове возобновились обстрелы: оккупанты запустили ракеты по танковому училищу (видео)

В Харькове возобновились обстрелы: оккупанты запустили ракеты по танковому училищу (видео)

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В Харькове возобновились обстрелы: оккупанты запустили ракеты по танковому училищу (видео)

скриншот с видео

В Харькове нанесен новый удар.

В Харькове поздно вечером 1 марта оккупанты РФ нанесли ракетный удар по танковому училищу.

Об этом сообщает "Суспільне" и подтверждает заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По предварительной информации, несколько снарядов упали на главный учебный корпус института танковых войск (ранее танковое училище) и на парк боевых машин. Как сообщают местные Telegram-каналы, якобы на училище прилетело 9 ракет оккупантов.

"В Харькове только что был нанесен ракетный удар по танковому училищу, что на улице Полтавский Путь. Метели по военным складам. Но оттуда уже все успели вывезти", — написал Геращенко.

Детали уточняются. Оставайтесь в укрытиях!

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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