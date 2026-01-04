ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
533
Время на прочтение
1 мин

В Харькове возросло количество погибших в результате ракетного удара

Обнаружены фрагменты тела еще одного погибшего в Харькове.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия обстрела 2 января

Последствия обстрела 2 января

В Харькове на месте ракетного удара, нанесенного Россией 2 января по жилому массиву города, найдены фрагменты тела еще одного человека.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.

«На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом количество погибших от пятничных взрывов возросло до пяти», — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 января в Харькове во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный ударпо жилому сектору города. Прямое попадание пришлось на пятиэтажный жилой дом в Киевском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщали, что для атаки по жилой застройке российские войска применили две ракеты.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
533
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie