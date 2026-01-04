- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 533
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове возросло количество погибших в результате ракетного удара
Обнаружены фрагменты тела еще одного погибшего в Харькове.
В Харькове на месте ракетного удара, нанесенного Россией 2 января по жилому массиву города, найдены фрагменты тела еще одного человека.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.
«На месте пятничных взрывов найден еще один фрагмент тела. Таким образом количество погибших от пятничных взрывов возросло до пяти», — написал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что 2 января в Харькове во время воздушной тревоги российские войска нанесли ракетный ударпо жилому сектору города. Прямое попадание пришлось на пятиэтажный жилой дом в Киевском районе.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщали, что для атаки по жилой застройке российские войска применили две ракеты.