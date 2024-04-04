В Харькове возросло количество погибших в результате вражеской атаки беспилотниками

На данный момент известно о четырех погибших в результате вражеской атаки на Харьков.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обнаружили еще тело гражданской женщины.

По меньшей мере, пять гражданских получили ранения. Три человека госпитализированы в медицинские учреждения, один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Информацию о ситуации уточнил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"У нас четыре погибших на месте повторного прилета по жилым домам в густонаселенном районе Харькова. Там же пятеро раненых.

В другом районе города предварительно есть один погибший, там попадание в частном секторе.

В некоторых районах Харькова возможны перебои со светом. На местах прилетов работают все экстренные и коммунальные службы, а также волонтеры", — отметил чиновник.

Напомним, что в Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.

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