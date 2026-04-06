В Харькове возросло количество пострадавших из-за атаки РФ: подробности (фото)

Последствия атаки РФ на Харьков 6 апреля 2026 года

Российская армия нанесла массированные удары по Харькову и пригороду с помощью БпЛА. В результате обстрелов по меньшей мере пять человек получили ранения, зафиксированы разрушения жилищного фонда и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По информации спасателей в Киевском районе города вражеский дрон попал в девятиэтажный жилой дом. Взрывом разрушен верхний этаж здания. Также повреждены припаркованные рядом автомобили.

Еще один беспилотник взорвался на открытой местности у остановки общественного транспорта. Взрывной волной поврежден пассажирский автобус. Кроме того, на одной из локаций возник пожар сухой растительности на площади 100 кв.м, который спасатели оперативно ликвидировали.

Последствия атаки РФ на Харьков 6 апреля 2026 года / © ГСЧС Украины

«Во время ликвидации последствий первого обстрела вражеские БпЛА атаковали спасателей. К счастью, личный состав не пострадал», — отметили в ведомстве.

В результате повторных попаданий в городе повреждены окна в учебном заведении. Также зафиксировано масштабное возгорание сухой травы в Харькове и пригороде на площадях 800 и 500 кв.м соответственно. На местах событий продолжают работать подразделения ГСЧС, полиция, медики и коммунальные службы, несмотря на постоянную угрозу новых ударов. Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

РФ атаковала Харьков — что известно

Напомним, 6 апреля россияне обстреляли Харьков. Враг ударил «Шахедом». Попадание вражеского дрона произошло у остановки общественного транспорта. Ранение получил водитель городского маршрута. Также поврежден микроавтобус.

Также мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по учебному заведению города.