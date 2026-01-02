Как выглядит центр Харькова после удара — видео с коптера

Последствия ракетного удара по Харькову 2 января / © Харьковская областная прокуратура

В пятницу, 2 января, Россия атаковала Харьков ракетами. Оккупанты попали в гражданскую инфраструктуру в самом сердце города, превратив жилой квартал в руины. Число пострадавших продолжает расти, спасательно-поисковая операция продолжается.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Хронология террора

Удар произошел 2 января около 14:30. По данным следствия, вооруженные силы РФ выпустили по Киевскому району города две ракеты. Предварительно установлено, что это были баллистические ракеты типа "Искандер", которые почти не оставляют времени на реакцию систем ПВО.

По информации ГСЧС, удар нанес масштабные разрушения:

Полностью разрушено торгово-офисное здание .

Уничтожена часть близлежащего подъезда 4-этажного многоквартирного жилого дома.

© Харьковская областная прокуратура

Пострадавшие и спасенные

По последним данным спасателей, количество пострадавших возросло до 31 человека. Среди раненых есть один ребенок – младенец.

Бойцы ГСЧС проводят героическую работу на месте «прилета». Из-под завалов и заблокированных помещений в общей сложности спасены 12 человек.

Спасательно-поисковая операция продолжается, ведь под завалами все еще могут находиться люди. Информация о жертвах уточняется.

© Харьковская областная прокуратура

Реакция правоохранителей

На месте происшествия работают все экстренные службы: техника разбирает бетонные плиты, медики оказывают помощь, а следователи фиксируют доказательства очередного военного преступления.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Прокуроры опубликовали кадры последствий удара, снятые коптером с высоты птичьего полета, которые демонстрируют ужасающие масштабы разрушений в центре города.

Напомним, Зеленский сообщил, чем ударил враг по Харькову и какие последствия. Для атаки по жилой застройке в Харькове 2 января российские войска применили две ракеты.