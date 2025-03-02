В Харькове возросло количество пострадавших от удара беспилотника по многоэтажке: фото

Пожар охватил несколько квартир на последнем этаже многоквартирного дома.
В результате удара, который в воскресенье, 2 марта, нанес российский беспилотник по многоэтажке в Харькове, пострадали три человека.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его информации, медицинскую помощь на месте оказали 21-летнему парню, 80-летней женщине и 50-летнему мужчине. Все они от госпитализации отказались.
"Сейчас тушат пожар, который в результате попадания БПЛА охватил несколько квартир на последнем этаже многоквартирного дома", — добавил мэр Харькова.
В 23:18 Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до семи человек.
Ранее было известно об одном пострадавшем в результате российского террористического удара по Харькову.
Напомним, 2 марта в Харькове и Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки вражеских ударных беспилотников.
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