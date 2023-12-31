В Харькове возросло количество пострадавших в результате российской атаки

В результате обстрелов повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили людей.
В результате вражеской атаки на центр Харькова ранены 26 человек, среди них дети и иностранец.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в социальных сетях.
При процессуальном руководстве Шевченковской и Киевской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 30 декабря около 19:10 российские военные нанесли ракетные удары по центральной части г. Харькова.
В результате обстрелов повреждены гостиница, многоквартирные жилые дома, детский сад, административные здания, магазины, рестораны, торговые павильоны и автомобили людей.
На данный момент известно о 26 раненых, среди них двое парней 16 и 14 лет и советник по безопасности команды журналистов немецкого медиа — гражданин Великобритании.
Девять человек из всех пострадавших получили помощь на месте.
По предварительным данным, враг избивал по городу ракетами типа С-300 с территории из Белгородской области России.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.
Напомним, накануне, 29 декабря, кафиры повредили здание больницы в Харькове. Прилет был зафиксирован в Киевском районе города.
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