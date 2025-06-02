В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара баллистикой

ПВО / © ТСН.ua

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В Харькове 2 июня 2025 года росло количество пострадавших в результате удара по Харькову баллистикой .

Мэр города Игорь Терехов заявил об этом в сообщении в соцсетях.

В Киевском районе попадание одной ракеты в дорогу – это предварительная информация. Более подробные последствия уточняются. За медицинской помощью пока никто не обращался. Место второго прилета определяется.

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В Холодногорском районе уже пятеро пострадавших, в том числе семилетний мальчик.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что:

Еще один ребенок нуждается в помощи медиков. К этой минуте, количество пострадавших достигло - шести.

Напомним, что ранее россияне ударили по Харькову и беспилотникам .