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В Харькове возросло количество пострадавших в результате удара баллистикой
В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате удара баллистикой.
В Харькове 2 июня 2025 года росло количество пострадавших в результате удара по Харькову баллистикой .
Мэр города Игорь Терехов заявил об этом в сообщении в соцсетях.
В Киевском районе попадание одной ракеты в дорогу – это предварительная информация. Более подробные последствия уточняются. За медицинской помощью пока никто не обращался. Место второго прилета определяется.
В Холодногорском районе уже пятеро пострадавших, в том числе семилетний мальчик.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что:
Еще один ребенок нуждается в помощи медиков. К этой минуте, количество пострадавших достигло - шести.
Напомним, что ранее россияне ударили по Харькову и беспилотникам .