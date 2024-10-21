В Харькове возросло количество пострадавших в результате вражеских обстрелов

Россияне снова атаковали Харьков.
По состоянию на три ночи 21 октября 2024 года в Харькове 12 человек пострадали из-за российских обстрелов.
Об этом сообщает полиция Харьковской области в сообщении в соцсетях.
Полицейские задокументировали последствия атаки противника.
По предварительным данным взрывотехников, военные РФ нанесли удары по Харькову управляемыми авиабомбами КАБ-250 с УМПК.
20 октября около 22:00 россияне обстреляли три района Харькова. Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко назвал действия врага террором харьковчан со стороны России:
"Тактическая авиация россиян заходила для ударов со стороны Белгорода, КАБы "разбрасывало" по городу хаотично, что указывает не на целенаправленный удар по военным объектам, а на терроризм местного населения".
В результате преступных действий военных РФ пострадали 12 гражданских граждан, в том числе семь женщин в возрасте от 22 до 83 лет и пятеро мужчин в возрасте от 21 до 38 лет.
Повреждены многоквартирные жилые дома, нежилые постройки, гаражи, СТО, АЗС, частные домовладения и автомобили.
На местах попаданий работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.
Развернута работа штаба следственного управления ГУНП в Харьковской области, где следователи принимают заявления от пострадавших о повреждении имущества.
Пенсионерка Анна Половенко-Юрченко во время авиаудара была дома. Рассказывает, что взрывной волной в квартире выбило окна, двери, мебель. Она уже обратилась в полицию с заявлением о повреждении имущества. К 03:00 следователи получили 34 заявления от граждан.
По распоряжению главы полиции Харьковщины Владимира Тимошко, полиция будет охранять поврежденные дома, пока коммунальные службы не закроют все окна.
За нарушение законов и обычаев войны открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что ранее глава Харькова Игорь Терехов уточнил, что один "прилет" произошел в Основянском районе города, в результате взрыва повреждены многоквартирные и частные дома, гаражи.
Еще один удар российские террористы нанесли по Киевскому району города. Повреждены автозаправка, станция технического обслуживания, частные дома и линии высоковольтных передач.
"Профильные экстренные службы выехали на места вражеских попаданий в Харькове. Обзор продолжается", — сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
Напомним, армия РФ пытается продвигаться в Харьковской области. Оккупанты хотят взять Харьков под огневой контроль. Украинские военные готовятся к обострению на этом участке фронта в ближайшее время.
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