- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 300
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове возросло количество жертв ракетного удара России
Спасательно-поисковая операция на месте военного преступления российской армии продолжается.
На месте ракетного удара, нанесенного 2 января российской террористической армией по жилому массиву города Харькова, найдены фрагменты тела еще одного человека.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, спасательно-поисковая операция на месте очередного военного преступления российской армии продолжается.
Ранее сообщалось, что под завалами разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома в Харькове нашли тело ребенка.
Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибли два человека — 3-летний мальчик и его 22-летняя мама. Ранения получили 27 человек, семеро из них находятся в больницах.
Напомним, накануне, 2 января, российские террористы снова атаковали Харьков. Враг ударил ракетами «Искандер» по густонаселенному жилому массиву в Киевском районе. Удар был настолько внезапным, что воздушная тревога не успела сработать.