В Харькове возросло количество жертв ракетного удара России

Спасательно-поисковая операция на месте военного преступления российской армии продолжается.

Последствия атаки на Харьков 2 января

На месте ракетного удара, нанесенного 2 января российской террористической армией по жилому массиву города Харькова, найдены фрагменты тела еще одного человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, спасательно-поисковая операция на месте очередного военного преступления российской армии продолжается.

Ранее сообщалось, что под завалами разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома в Харькове нашли тело ребенка.

Впоследствии председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибли два человека — 3-летний мальчик и его 22-летняя мама. Ранения получили 27 человек, семеро из них находятся в больницах.

Напомним, накануне, 2 января, российские террористы снова атаковали Харьков. Враг ударил ракетами «Искандер» по густонаселенному жилому массиву в Киевском районе. Удар был настолько внезапным, что воздушная тревога не успела сработать.

