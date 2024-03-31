Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харькове возвращают почасовые отключения света

В Харькове возвращают почасовые отключения света

Последствия удара по Харькову / Фото: Associated Press

От российских обстрелов продолжает страдать энергосистема Украины.

Харьковские энергетики возвращаются к использованию графиков почасовых отключений.

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что изменения связаны с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных вражеских атак, а также недостаточностью локального поколения вследствие разрушения электростанций и роста потребления.

"Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак ", — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что энергетики работают 24/7, чтобы харьковчане и все украинцы были со светом и теплом.

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 31 марта атаковала несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. В результате одного из ударов от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация