В Харькове возвращают почасовые отключения света

Харьковские энергетики возвращаются к использованию графиков почасовых отключений.

Об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что изменения связаны с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных вражеских атак, а также недостаточностью локального поколения вследствие разрушения электростанций и роста потребления.

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"Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак ", — говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что энергетики работают 24/7, чтобы харьковчане и все украинцы были со светом и теплом.

Напомним, оккупационная армия России в ночь на 31 марта атаковала несколько подстанций НЭК "Укрэнерго" в Одесской области. В результате одного из ударов от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей.

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