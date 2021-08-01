В Харькове врачи помогли родить женщине двойню прямо в ванной

Новорожденных вместе с мамой доставили в лечебное учреждение.
В Харькове медики помогли женщине родить двойню. Роды пришлось принимать в ванной комнате.
Об этом сообщили н а странице КНП ХОР "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".
На вызов приехали две бригады экстренной медицинской помощи. Роды у 33-летней харьковчанки принимали дома, в ванной комнате.
На свет появились двойняшки — два мальчика. Родители решили назвать малышей Валерием и Вячеславом. В честь медиков скорой помощи, которые помогли появиться малышам на свет.
После оказания акушерской помощи и проведения осмотра, новорожденных вместе с мамой доставили в лечебное учреждение.
Ранее стало известно, что в Дроздовке (Черниговская область) семиклассница ждет ребенка от 17-летнего парня.