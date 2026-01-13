ТСН в социальных сетях

Украина
56
В Харькове враг атаковал детский санаторий: там загорелся пожар

Враг атаковал детский санаторий.

Игорь Бережанский
Враг атаковал Харьковщину

Враг атаковал Харьковщину / © unsplash.com

В ночь на 13 января российские оккупационные войска атаковали Харьков ударным беспилотником, в результате попадания в детское лечебное учреждение в городе вспыхнул пожар.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, под ударом очутился детский санаторий в Шевченковском районе города.

«Зафиксировано попадание „Шахеда“ в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте пожар», - отметил Терехов.

Пока информация о масштабах разрушений уточняется. Также проверяются данные о возможных пострадавших в результате удара.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате вражеских обстрелов в ночь на 13 января погибли два человека .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

56
