В Харькове враг атаковал детский санаторий: там загорелся пожар
Враг атаковал детский санаторий.
В ночь на 13 января российские оккупационные войска атаковали Харьков ударным беспилотником, в результате попадания в детское лечебное учреждение в городе вспыхнул пожар.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, под ударом очутился детский санаторий в Шевченковском районе города.
«Зафиксировано попадание „Шахеда“ в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте пожар», - отметил Терехов.
Пока информация о масштабах разрушений уточняется. Также проверяются данные о возможных пострадавших в результате удара.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате вражеских обстрелов в ночь на 13 января погибли два человека .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 13 января атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .