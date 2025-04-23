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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Харькове враг несколько раз попал дронами в один из районов: вспыхнул пожар

Взрывы в Харькове раздались более 5 раз за ночь.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В Харькове в ночь на 23 апреля 2025 года в результате обстрела, предварительно, пятью враждебными БпЛА в одном из районов города вспыхнул пожар.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Такой же информацией сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в сообщении в соцсетях.

"Все три прилета" — в одном и том же районе города.

Угроза повторных ударов сохраняется.

Позже чиновники заявили, что взрывов было четыре, а позже и значительно больше.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия атаковала Харьков 16 дронами, поражены четыре района города : Шевченковский, Киевский, Новобаварский и Слободской. В результате обстрела произошли многочисленные пожары. 10 человек пострадали, один человек находится в критическом состоянии, двое – в хирургии, двое – в нейрохирургии и травматологии. Один пострадавший получил взрывные ранения, еще три человека получили амбулаторное лечение.

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