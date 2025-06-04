- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове вражеская атака попала по гражданскому объекту: работают экстренные службы
Вечером 4 июня в Харькове раздался мощный взрыв.
Около 4 утра в Харькове раздался мощный взрыв. По предварительной информации, вражеский удар был нанесен по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе Харькова.
Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
На место происшествия уже направляются экстренные службы. Городские власти отмечают, что на данный момент информации о пострадавших не поступало, однако данные еще уточняются.
"Информация проверяется", - подчеркивают в местной администрации.
Жителей призывают оставаться в укрытиях, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.
Официальные источники обещают предоставить дополнительную информацию сразу после уточнения всех обстоятельств.
Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.