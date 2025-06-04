В Харькове вражеская атака попала по гражданскому объекту: работают экстренные службы

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Около 4 утра в Харькове раздался мощный взрыв. По предварительной информации, вражеский удар был нанесен по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе Харькова.

Об этом сообщает руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На место происшествия уже направляются экстренные службы. Городские власти отмечают, что на данный момент информации о пострадавших не поступало, однако данные еще уточняются.

Реклама

"Информация проверяется", - подчеркивают в местной администрации.

Жителей призывают оставаться в укрытиях, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.

Официальные источники обещают предоставить дополнительную информацию сразу после уточнения всех обстоятельств.

Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.

Реклама