В Харькове вражеский беспилотник попал в крышу крупнейшего рынка города: какие последствия

В Харькове в результате вражеской дроновой атаки поврежден крупнейший рынок города и инфраструктура транспортного предприятия.

Об этом в сообщении в соцсетях в ночь на 6 февраля 2025 года заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В частности, по его словам, удары российских беспилотников были нанесены в 23:30 – по Киевскому району города, и в 01:00 – по Новобаварскому району Харькова.

Далее стало известно, что в Киевском районе города – самые большие разрушения. Ведь в этом районе российский дрон "Герань-2" попал в крышу рынка, в результате взрыва были повреждены десятки торговых павильонов. Травмированных на месте нет, однако пострадали охранники, находившиеся на месте чрезвычайной ситуации.

В Новобаварском районе, где произошло попадание на территории транспортного предприятия, также без травмированных.

Напомним, что ранее россияне, кроме "Шахедов", выпустили в украинское небо и воздушные шары.

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