В Харькове вражеский дрон попал в АЗС: первые подробности

Пожар, огонь / © pixabay.com

Реклама

В Харькове в результате атаки российского беспилотника зафиксировано попадание по автозаправочной станции.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

Реклама

По его словам, вражеский дрон попал по АЗС в Индустриальном районе города .

Реклама

"Зафиксировано попадание вражеского дрона по АЗС в Индустриальном районе. Детали выясняем", - сообщил Терехов.

Информация о возможных пострадавших, разрушениях и других последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.

Новости партнеров

Новости партнеров