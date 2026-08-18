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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове вражеский дрон попал в АЗС: первые подробности

Российский беспилотник попал по автозаправочной станции в одном из районов Харькова.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Харькове в результате атаки российского беспилотника зафиксировано попадание по автозаправочной станции.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

По его словам, вражеский дрон попал по АЗС в Индустриальном районе города .

"Зафиксировано попадание вражеского дрона по АЗС в Индустриальном районе. Детали выясняем", - сообщил Терехов.

Информация о возможных пострадавших, разрушениях и других последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.

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