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В Харькове вражеский дрон попал в АЗС: первые подробности
Российский беспилотник попал по автозаправочной станции в одном из районов Харькова.
В Харькове в результате атаки российского беспилотника зафиксировано попадание по автозаправочной станции.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
По его словам, вражеский дрон попал по АЗС в Индустриальном районе города .
"Зафиксировано попадание вражеского дрона по АЗС в Индустриальном районе. Детали выясняем", - сообщил Терехов.
Информация о возможных пострадавших, разрушениях и других последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее Федоров показал , что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью.
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