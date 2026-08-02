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В Харькове вражеский дрон повредил автомобиль
В ночь на 2 августа российский ударный беспилотник попал в Киевском районе Харькова. В результате атаки поврежден автомобиль, обошлось без пожара и пострадавших.
В ночь на 2 августа российский ударный беспилотник попал в Киевском районе Харькова . В результате атаки поврежден автомобиль.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .
Сначала мэр заявил о попадании вражеского ударного БПЛА в Салтовском районе города. Затем он уточнил, что удар произошел в Киевском районе.
По словам Терехова, в результате атаки поврежден автомобиль. Пожар на месте попадания не возник.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в субботу, 1 августа, утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области . Под прицелом вражеских беспилотников оказались складские помещения в Броварах. В результате вражеского попадания один человек погиб. Еще трое получили ранения.