В Харькове вражеский дрон повредил автомобиль

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 2 августа российский ударный беспилотник попал в Киевском районе Харькова . В результате атаки поврежден автомобиль.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

Реклама

Сначала мэр заявил о попадании вражеского ударного БПЛА в Салтовском районе города. Затем он уточнил, что удар произошел в Киевском районе.

Реклама

По словам Терехова, в результате атаки поврежден автомобиль. Пожар на месте попадания не возник.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в субботу, 1 августа, утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области . Под прицелом вражеских беспилотников оказались складские помещения в Броварах. В результате вражеского попадания один человек погиб. Еще трое получили ранения.

Новости партнеров