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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Харькове вражеский дрон повредил автомобиль

В ночь на 2 августа российский ударный беспилотник попал в Киевском районе Харькова. В результате атаки поврежден автомобиль, обошлось без пожара и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 2 августа российский ударный беспилотник попал в Киевском районе Харькова . В результате атаки поврежден автомобиль.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

Сначала мэр заявил о попадании вражеского ударного БПЛА в Салтовском районе города. Затем он уточнил, что удар произошел в Киевском районе.

По словам Терехова, в результате атаки поврежден автомобиль. Пожар на месте попадания не возник.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, в субботу, 1 августа, утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области . Под прицелом вражеских беспилотников оказались складские помещения в Броварах. В результате вражеского попадания один человек погиб. Еще трое получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
12
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