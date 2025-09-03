- Дата публикации
В Харькове вражеский дрон ударил по учебному заведению — какие последствия
Салтовский район Харькова подвергся очередной атаке.
В Харькове вечером 3 сентября вражеский беспилотник типа Молния попал на территорию одного из учебных заведений, расположенного в этом районе.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
К счастью, в результате удара никто не пострадал и не погиб. Сообщается, что сам дрон попал в землю, но взрывная волна нанесла значительные повреждения.
По предварительной информации, в здании заведения выбиты 18 окон и поврежден забор. На месте происшествия работают профильные службы, выясняющие масштабы разрушений.
«На месте работают профильные службы», — сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
Напомним, днем 3 сентября произошли очередные массированные обстрелы Украины БпЛА и ракетами. В результате зафиксировано разрушение и есть пострадавшие.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ ракетами и беспилотниками по Украине, а именно, ночной удар в разных регионах страны.
Тогда были повреждены десятки жилых домов, энергетические объекты, транспортный узел, гаражный кооператив.