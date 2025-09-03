В Харькове вражеский дрон ударил по учебному заведению — какие последствия

Дрон попал в землю на территории учебного заведения в Салтовском районе Харькова / © tsn.ua

В Харькове вечером 3 сентября вражеский беспилотник типа Молния попал на территорию одного из учебных заведений, расположенного в этом районе.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

К счастью, в результате удара никто не пострадал и не погиб. Сообщается, что сам дрон попал в землю, но взрывная волна нанесла значительные повреждения.

По предварительной информации, в здании заведения выбиты 18 окон и поврежден забор. На месте происшествия работают профильные службы, выясняющие масштабы разрушений.

«На месте работают профильные службы», — сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Напомним, днем 3 сентября произошли очередные массированные обстрелы Украины БпЛА и ракетами. В результате зафиксировано разрушение и есть пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ ракетами и беспилотниками по Украине, а именно, ночной удар в разных регионах страны.

Тогда были повреждены десятки жилых домов, энергетические объекты, транспортный узел, гаражный кооператив.