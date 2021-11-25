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В Харькове вспыхнул грузовик с коммунальщиками: на людях загорелась одежда, они на ходу выпрыгивали из авто

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В Харькове вспыхнул грузовик с коммунальщиками: на людях загорелась одежда, они на ходу выпрыгивали из авто

Кадр із відео

На предприятии выясняют из-за чего произошло возгорание.

В Харькове на улице Библика в четверг, 25 ноября, вспыхнул грузовик, который вез работников коммунального предприятия "Харьковводоканал". На людях загорелась одежда, и они во время движения выпрыгивали из авто.

Об этом сообщает "Общественное".

Видео инцидента снял один из водителей, ехавший позади грузовика коммунальщиков. Там видно, как люди во время движения выпрыгивают из авто, у одного из мужчин пылает одежда. Также огонь горит внутри транспорта.

Директор КП "Харьковводоканал" Виталий Панов рассказал, что никто из-за этого инцидента не пострадал. На предприятии выясняют из-за чего произошло возгорание.

Руководитель Центра экстренной помощи Виктор Забашта сказал, что к медикам из-за ожогов никто не обращался. 

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