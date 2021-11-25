В Харькове вспыхнул грузовик с коммунальщиками: на людях загорелась одежда, они на ходу выпрыгивали из авто

В Харькове вспыхнул грузовик с коммунальщиками: на людях загорелась одежда, они на ходу выпрыгивали из авто

На предприятии выясняют из-за чего произошло возгорание.

В Харькове на улице Библика в четверг, 25 ноября, вспыхнул грузовик, который вез работников коммунального предприятия "Харьковводоканал". На людях загорелась одежда, и они во время движения выпрыгивали из авто.

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Об этом сообщает "Общественное".

Видео инцидента снял один из водителей, ехавший позади грузовика коммунальщиков. Там видно, как люди во время движения выпрыгивают из авто, у одного из мужчин пылает одежда. Также огонь горит внутри транспорта.

Директор КП "Харьковводоканал" Виталий Панов рассказал, что никто из-за этого инцидента не пострадал. На предприятии выясняют из-за чего произошло возгорание.

Руководитель Центра экстренной помощи Виктор Забашта сказал, что к медикам из-за ожогов никто не обращался.

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