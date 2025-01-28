В Харькове вспыхнул масштабный пожар после атаки БпЛА (фото)

В Харькове в ночь на 28 января вспыхнул пожар площадью около 1500 квадратных метров после атаки российского беспилотника. Огонь охватил производственные помещения Новобаварского района.

Об этом информирует Общественное.

"Вражеский беспилотник типа "Шахед" попал по территории гражданского предприятия. Предварительно, это деревообрабатывающий цех. После попадания произошло повреждение газопровода, который использовался на предприятии для производства. В связи с этим возник масштабный пожар, с большим распространением. К тушению привлечены более чем 12 подразделений ГСЧС, также техника Харьковского городского совета" — рассказал директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

Сообщается, что огонь охватил двухэтажный корпус. В результате атаки повреждены также помещения соседних предприятий и по меньшей мере два припаркованных рядом авто. По предварительным данным, раненых в результате взрыва и пожара нет.

"Есть информация о двух пострадавших, у них острая реакция на стресс. Но это не работники предприятия, здесь никого во время попадания не было. Это жители близлежащих территорий", — рассказал Гладких.

Пожарные продолжают тушить огонь.

Масштабный пожар в Харькове после атаки БпЛА/Фото: Общественное

Масштабный пожар в Харькове после атаки БпЛА/Фото: Общественное

Масштабный пожар в Харькове после атаки БпЛА/Фото: Общественное

Масштабный пожар в Харькове после атаки БпЛА/Фото: Общественное

Масштабный пожар в Харькове после атаки БпЛА/Фото: Общественное

Масштабный пожар в Харькове после атаки БпЛА/Фото: Общественное

Масштабный пожар в Харькове после атаки БпЛА/Фото: Общественное

Масштабный пожар в Харькове после атаки БпЛА/Фото: Общественное

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 28 января раздался взрыв после этого в одном из районов города начался пожар.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики в ночь на 27 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

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