В Харькове вспыхнул масштабный пожар в офисном здании: огнеборцы более трех часов гасили пламя

Причины возгорания устанавливаются.
В Харькове по ул. Тюринская 80 в ночь на 25 декабря вспыхнул масштабный пожар в офисно-торговом здании, который принадлежит одному из местных предпринимателей.
Об этом сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
Возгорание произошло в 1:54. На место пожара оперативно прибыли спасатели, которые более трех часов ликвидировавшие возгорание.
"На момент прибытия пожарных было обнаружено, что горят офисные и торговые помещения двухэтажного здания, а также вплотную расположены деревянные пристройки и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара составила около 500 кв.м. К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства ГСЧС", – говорится в сообщении.
Возгорание гасили 50 спасателей и 14 единиц техники. Пожар удалось локализировать в 5:15. Причины возгорания устанавливаются.
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