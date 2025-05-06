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- Украина
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В Харькове вспыхнул пожар на месте одного из "прилетов"
Россияне массированно обстреляли Харьков ударными дронами.
6 мая 2025 года появилась информация о пожаре на месте одного из прилетов в Киевском районе Харькова.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Информация о пострадавших пока не поступала.
"В результате удара БпЛА в Киевском районе Харькова бушует пожар. Привлечены в ликвидации последствий специалисты ГСЧС. Предварительно, без пострадавших", — уточнил информацию в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Напомним, что в Харькове раздалось более десяти взрывов: горожан призывают находиться в укрытиях. Россияне нанесли атаки по Харькову серией ударных дронов.