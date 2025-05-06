В Харькове вспыхнул пожар на месте одного из "прилетов"

ГСЧС / © ТСН.ua

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6 мая 2025 года появилась информация о пожаре на месте одного из прилетов в Киевском районе Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Информация о пострадавших пока не поступала.

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"В результате удара БпЛА в Киевском районе Харькова бушует пожар. Привлечены в ликвидации последствий специалисты ГСЧС. Предварительно, без пострадавших", — уточнил информацию в сообщении в соцсетях глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, что в Харькове раздалось более десяти взрывов: горожан призывают находиться в укрытиях. Россияне нанесли атаки по Харькову серией ударных дронов.