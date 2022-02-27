Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Харькове ВСУ сдались в плен десятки российских оккупантов – фото

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харькове ВСУ сдались в плен десятки российских оккупантов – фото

Фото: Олег Синєгубов

Харьков удалось полностью взять под контроль украинской армии.

В Харькове Вооруженным Силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов. Харьков удалось полностью взять под контроль украинской армии.

"Российские военнослужащие, взятые в плен, рассказывают о полном изнеможении и деморализации. Они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищи и воды. У техники нет запасов горючего", — говорится в сообщении Синегубова.

Убегая с позиций, российские военные пытаются спрятаться между гражданским населением, просят у людей одежду и еду. Мол, "дома их никто уже не ждет".

Глава области просит жителей быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, а также не помогать российскому агрессору в укрывательствах.

Как сообщалось, около обеда 27 февраля украинская армия получила контроль над Харьковом. Чугуев полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админпомещениях.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация