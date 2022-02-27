В Харькове ВСУ сдались в плен десятки российских оккупантов – фото

Харьков удалось полностью взять под контроль украинской армии.

В Харькове Вооруженным Силам Украины сдались в плен десятки российских бойцов.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов. Харьков удалось полностью взять под контроль украинской армии.

"Российские военнослужащие, взятые в плен, рассказывают о полном изнеможении и деморализации. Они не имеют связи с центральным командованием, не понимают и не знают дальнейших своих действий. С начала нападения на Украину они не получают пищи и воды. У техники нет запасов горючего", — говорится в сообщении Синегубова.

Убегая с позиций, российские военные пытаются спрятаться между гражданским населением, просят у людей одежду и еду. Мол, "дома их никто уже не ждет".

Глава области просит жителей быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, а также не помогать российскому агрессору в укрывательствах.

Как сообщалось, около обеда 27 февраля украинская армия получила контроль над Харьковом. Чугуев полностью контролируемый украинскими войсками, развешены украинские флаги на админпомещениях.