В Харькове выбрали меру пресечения мужчине, который бросил в толпу людей гранату

Его отправили под стражу сроком на 60 дней.

В Харькове отправили в СИЗО мужчину, который 8 июня на проспекте Гагарина бросил в толпу гранату. В результате взрыва пострадали пять человек.

Также читайте Врачи рассказали о состоянии пятерых пострадавших от взрыва гранаты в Харькове

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Так, Червонозаводский районный суд Харькова рассмотрел ходатайство прокуратуры и избрал 29-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что в полиции по факту инцидента открыли два уголовных производства: "покушение на убийство" и "незаконное обращение с боеприпасами". Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправить на всю жизнь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку