В Харькове выбрали меру пресечения мужчине, который бросил в толпу людей гранату

Его отправили под стражу сроком на 60 дней.
В Харькове отправили в СИЗО мужчину, который 8 июня на проспекте Гагарина бросил в толпу гранату. В результате взрыва пострадали пять человек.
Об этом сообщает Depo.Харьков.
Так, Червонозаводский районный суд Харькова рассмотрел ходатайство прокуратуры и избрал 29-летнему подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Напомним, что в полиции по факту инцидента открыли два уголовных производства: "покушение на убийство" и "незаконное обращение с боеприпасами". Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправить на всю жизнь.