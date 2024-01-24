В Харькове выросло количество раненых в результате ракетного удара

Количество раненых увеличилось до восьми в результате обстрела Харькова.

Об этом в сообщении в социальных сетях отметил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Состояние трех госпитализированных медики оценивают как среднее.

Другие пострадавшие – острая реакция на стресс, состояние легкое.

Оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского Белгорода.

Тем временем городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова ударили ракетами по жилой застройке.

"Никакого военного объекта там нет. Исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и т.д.", — подчеркнул мэр.

Напомним, во время вечерней воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы.

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