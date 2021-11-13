В прокуратуре отрицают, что в Харькове вышел на свободу водитель, сбивший на переходе двоих детей

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев с возможностью внесения залога в 340 тысяч гривен.
Харьковские СМИ и телеграмм-каналы сообщили, что якобы вышел из СИЗО водитель внедорожника Land Cruiser, который на переходе сбил двоих детей (оба живы). Тогда мужчину задержала полиция, в его крови обнаружили наркотические вещества.
В частности, об этом сообщает Харьков Life в Telegram.
В то же время в прокуратуре это опровергли и заявили, что водитель до сих пор находится в СИЗО. Об этом сообщает "Суспільне Харків" со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.
Киевский суд Харькова 12 ноября избрал водителю меру пресечения — два месяца под стражей с возможностью выхода на свободу под залог в 340 тыс. грн. Вот он эти деньги и внес и теперь находится не за решеткой.
Во время судебного заседания водитель сообщил журналистам, что признает свою вину, а с родственниками потерпевших будут общаться его родные.
Прокуратура заявила, что будет оспаривать меру пресечения. Мол, залог должен составить 10 млн грн.
Напомним, водитель внедорожника, который на проспекте Науки в Харькове сбил двух подростков, находился под действием наркотических веществ.
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