Украина
292
1 мин

В Харькове взрыв в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие — мэр

В Харькове в многоэтажке Салтовского района произошел взрыв неизвестного происхождения, погибли и пострадали.

Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

В Салтовском районе Харькова в многоэтажке произошел взрыв неизвестного происхождения.

В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове враг атаковал детский санаторий, в результате чего там загорелся пожар.

