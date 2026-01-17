- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 292
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове взрыв в многоэтажке: есть погибшие и пострадавшие — мэр
В Харькове в многоэтажке Салтовского района произошел взрыв неизвестного происхождения, погибли и пострадали.
В Салтовском районе Харькова в многоэтажке произошел взрыв неизвестного происхождения.
В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .
По его словам, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Харькове враг атаковал детский санаторий, в результате чего там загорелся пожар.