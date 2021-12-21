В Харькове за сверхнормативные выбросы на 3,4 млн грн оштрафовали "Коксохим"

В Харькове за сверхнормативные выбросы на 3,4 млн грн оштрафовали "Коксохим"

Предприятие должно заплатить более 3 млн. гривен штрафа.

В Харькове наказали за выбросы "Коксовый завод". За загрязнение воздуха в городе предприятие должно заплатить 3,4 млн. грн.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Так, прокуроры экологической прокуратуры в Верховном Суде добились взыскания с ООО "Коксовый завод "Новомет" более 3,4 млн грн ущерба, нанесенного государству в результате сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В суде были доказаны факты нарушений со стороны "Коксохима".

"Проведенные измерения и отобранные пробы засвидетельствовали наличие сверхнормативных выбросов в атмосферу углерода оксида, азота оксида и серы диоксида из двух дымовых труб. Общество эксплуатировало эти дымовые трубы без специального разрешения, нарушая законодательство. Правильность расчета ущерба также подтверждена заключением экспертизы Национального научного экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса", — говорится в сообщении прокуратуры.

Верховный Суд оставил по-прежнему решение судов предыдущих инстанций о взыскании с ООО "Коксовый завод "Новомет" убытков, а его кассационную жалобу — без удовлетворения.

Напомним, что и.о. мэра Харькова Терехов обратился в Госкомиссию по чрезвычайным ситуациям с требованием остановить работу "Коксохима".

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