В Харькове задержали боевика "Исламского государства": фото и видео

Иностранец находился в международном розыске Интерпола по подозрению в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью.
Совместная операция контрразведки СБУ и Нацполиции завершилась задержанием в Харькове гражданина Таджикистана, принадлежащего к террористическим организациям "Исламская партия Туркестана" и "Исламское государство Ирака".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным украинской спецслужбы, 29-летний мужчина в 2017 году занимался вербовкой и отправкой боевиков для вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке. В 2021 году он незаконно прибыл на территорию Украины, пытаясь уйти от уголовной ответственности.
Как сообщили в Нацполиции, гражданин Таджикистана на родине обвиняется в организации преступной группы. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.
Напомним, ранее в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника международной террористической организации "Исламское государство". Он нелегально находился в нашей стране.
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