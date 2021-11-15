В Харькове задержали боевика "Исламского государства": фото и видео

В Харькове задержали боевика "Исламского государства": фото и видео

Иностранец находился в международном розыске Интерпола по подозрению в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью.

Совместная операция контрразведки СБУ и Нацполиции завершилась задержанием в Харькове гражданина Таджикистана, принадлежащего к террористическим организациям "Исламская партия Туркестана" и "Исламское государство Ирака".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным украинской спецслужбы, 29-летний мужчина в 2017 году занимался вербовкой и отправкой боевиков для вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке. В 2021 году он незаконно прибыл на территорию Украины, пытаясь уйти от уголовной ответственности.

Как сообщили в Нацполиции, гражданин Таджикистана на родине обвиняется в организации преступной группы. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

Решается вопрос о дальнейшей экстрадиции задержанного в Республику Таджикистан, а также проверяется его причастность к международным террористическим группам, ячейки которых могут действовать на территории Украины.

Напомним, ранее в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали участника международной террористической организации "Исламское государство". Он нелегально находился в нашей стране.

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