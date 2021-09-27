В Харькове задержали группу иностранцев-нелегалов, которые работали доставщиками еды

По факту происшествия правоохранители составили на нелегалов административные протоколы.

В Харькове пятеро иностранцев-нелегалов устроились на работу в службу доставки еды. В их отношении копы составили админпротоколы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

"В ходе отработки полицейские установили пять человек, из которых трое — граждане Узбекистана, гражданин Марокко и гражданин Египта, которые приехали в нашу страну на учебу в учреждениях высшего образования. Вместо занятий указанные иностранцы работали курьерами в службах доставки еды. Соответствующих разрешений на трудоустройство никто из них не имел", — рассказали в пресс-службе Нацполиции.

По факту происшествия правоохранители составили на нелегалов административные протоколы по статье 203 ("Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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