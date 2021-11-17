В Харькове задержали курящих в метро подростков: ими оказались ученики спортколледжа

В Харькове задержали курящих в метро подростков: ими оказались ученики спортколледжа

На родителей подростков правоохранители составили протоколы.

В Харькове сотрудники полиции метрополитена разыскали куривших на станции метро "Героев труда" подростков. Ими оказались учащиеся старших классов Харьковского профессионального колледжа спорта.

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Об этом сообщают в отделе полиции метрополитена Харькова.

Так, 5 ноября в Сети появилось видео, на котором четверо парней-подростков на станции метро "Герои труда" прямо на платформе курят. Пользователи соцсетей негативно отнеслись к этому поступку.

Правоохранители отреагировали на этот случай и разыскали нарушителей. С ними провели профилактическую беседу представители ювенальной превенции. За курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность.

Ребятам, которые курили на платформе, еще не исполнилось 16 лет и подростки несовершеннолетние, за их развлечения будут отвечать родители.

"Относительно родителей составлены административные протоколы по статье 184 ч. 3 Кодекса Украины об административном нарушении – это совершение несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет правонарушения, ответственность за которое предусмотрено настоящим Кодексом", — отметили в пресс-службе полиции метрополитена.

Напомним, что в Киеве в метро пассажиры сняли странный инцидент. Мужчина достал из рюкзака газовый примус и сосиску и поджарил ее на глазах у десятка пассажиров.

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