В Харькове задержали парня, который поджег отделение "Укрпочты" и энергообъекты

Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

В Харькове 18-летнего молодого человека подозревают поджогах отделения "Укрпочты" и трансформаторных подстанций, произошедших с начала ноября этого года.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Ему предъявлено обвинение за преднамеренное повреждение объектов электроэнергетики и имущества путем поджога.

"По данным следствия, подозреваемый с начала ноября совершил серию поджогов трансформаторных подстанций, расположенных в Салтовском районе г. Харькова, а также отделения "Укрпочты". Свои действия он снимал на собственный мобильный телефон", — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, подозреваемый познакомился с мужчиной в одном из мессенджеров, который предложил ему "подработку". По заданию он поджигал металлические шкафы трансформаторных подстанций, используя бутылки с легковоспламеняющейся смесью. Видео своих преступных действий он посылал своему "работодателю" в качестве подтверждения выполнения задания. Злоумышленники обещали вознаграждение за каждый поджог.

Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала группу российской ГРУ, которая обустраивала схроны в Харькове.

Читайте также: