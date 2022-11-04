В Харькове задержали путинскую поклонницу: работала в оккупационной администрации и собирала дань

В Харькове правоохранители задержали сторонницу путинских войск. Во время оккупации Купянска она перешла на сторону русских захватчиков и собирала "налоги".

Об этом сообщили в пресс- службе ДБР.

Отмечается, что предательница сама решила договориться с оккупантами о сотрудничестве, когда российские войска вошли в Купянск. "Предательница сразу пошла с ними договариваться. Рассказала, что работала в местной налоговой и может предоставить данные местных налогоплательщиков", — говорится в сообщении.

Активную путинистку приняли работать в оккупационную администрацию. Она помогала россиянам вести документооборот, а также собирать "дань" с местного населения под видом налогов.

Когда из города оккупанты скрылись, изменница также сбежала, но не в РФ, а украинский Харьков. ГБР удалось установить, где прячется бывшая работница Купянской государственной налоговой инспекции. Ее задержали. Предательница уведомлена о подозрении в государственной измене. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности задержала депутата Куриловского сельского совета. Он начал сотрудничать с оккупантами, организовав вывоз украинского зерна в Россию. Также предатель предоставил оккупантам доступ к логистическим складам для базирования и ремонта техники.

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