В Харькове задержали водителя грузовика, раздавившего такси с тремя людьми: видео момента аварии

На момент ДТП водитель фуры был трезв.

В Харькове задержали 41-летнего водителя грузовика, который в Харькове 25 ноября раздавил такси с тремя людьми. В полиции сообщили, что причиной аварии стало то, что водитель фуры уехал на красный сигнал светофора.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Водитель грузовика уже задержан. В полиции также рассказали о возможных причинах ДТП. По данным, правоохранителей это произошло из-за того, что водитель фуры поехал на красный сигнал светофора.

"Произошло столкновение автомобиля Chevrolet Nubira, который двигался со стороны города Волчанск в направлении города Харькова и пересекал указанный перекресток на зеленый сигнал светофора, с автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался по кольцевой дороге со стороны села Затишье в направлении автодороги "Харьков-Липцы" и пересекал этот перекресток на красный сигнал светофора", - рассказал и.о. начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По данным полиции, после этого грузовик MAN перекинулся на полосу встречного движения, где ехало такси.

"После столкновения транспортных средств автомобиль MAN с полуприцепом перевернулся на левый борт на встречную полосу движения, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan. Кроме того, полуприцеп зацепил и автомобиль Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе движения", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре опубликовали видео момента смертельного ДТП.

Напомним:

В Харькове на окружной дороге 25 ноября грузовик со щебнем перевернулся посреди дороги и раздавил автомобиль такси, в котором находились три человека.

В ДТП на окружной дороге Харькова, в которой 25 ноября грузовик раздавил такси, погибли три человека. Это – мужчина, женщина и ребенок, в возрасте ориентировочно 3-4 года.

Очевидица ДТП в Харькове, в которой грузовик раздавил такси, рассказала о моменте аварии. По ее словам, жертв могло быть больше, ведь под грузовик чуть не попал автобус.

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