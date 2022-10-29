В Харькове задержан нарушитель комендантского часа: мог сотрудничать с врагом

Муж переписывался с абонентами из РФ.
В Харькове во время комендантского часа обнаружили правонарушителя. При осмотре в его телефоне была найдена переписка с российскими абонентами. Это может свидетельствовать о сотрудничестве с оккупантами агрессорки России.
Об этом сообщил заместитель руководителя департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, предатель в месседжах всячески демонстрировал свою приверженность захватчикам и направлял им координаты населенных пунктов Харьковской области.
"Подсвинок успел и подзаработать на войне. Обнаружили скриншоты с перерасчетами из российского банка", — написал Белошицкий.
Как сообщалось, в Житомире должностная лицея оправдывала агрессию РФ. В частности, житомирянка пыталась убедить своих коллег, что украинские власти спровоцировали Москву, проводящую "спецоперацию", стрелять. также подозреваемая оправдывала преступления русских вооруженных сил.
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