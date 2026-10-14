Убийство бойцов 72-й ОМБр

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В Харькове задержан мужчина, который может быть причастен к убийству пяти украинских военнослужащих 72-й ОМБр.

Об этом передает «Суспільне».

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Как утверждают источники в правоохранительных органах, нападавшего обнаружили в одном из районов Харькова. Действительно ли он — бежавший из плена российский военный, пока неизвестно.

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» также написал в соцсетях о задержании нападающего.

Также он опубликовал фото предполагаемого стрелка. Однако официальной информации, что это именно тот нападающий, нет.

На фото, как утверждает «Штефан», — вероятный стрелок, убивший военных

Напомним, что сегодня, 14 октября, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в селе Кутузовка Харьковской области.

По предварительной информации, нападение длилось около двух часов, после чего стрелок скрылся.

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В 72 бригаде подтвердили, что к событию могут быть причастны лица, вероятно граждане России. По одной из версий, открыть огонь мог российский солдат, которому удалось скрыться из плена.

Источник BBC в полиции сообщил, что в области между тем ищут двух бежавших российских пленных.

В прокуратуре также рассматривают версию, мог ли нападающий быть причастным к диверсионно-разведывательной группе РФ.

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