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В Харькове задержан вероятный убийца пятерых бойцов 72-й ОМБР — СМИ
По данным СМИ, в Харькове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в причастности к расстрелу пятерых украинских военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады.
В Харькове задержан мужчина, который может быть причастен к убийству пяти украинских военнослужащих 72-й ОМБр.
Об этом передает «Суспільне».
Как утверждают источники в правоохранительных органах, нападавшего обнаружили в одном из районов Харькова. Действительно ли он — бежавший из плена российский военный, пока неизвестно.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» также написал в соцсетях о задержании нападающего.
Также он опубликовал фото предполагаемого стрелка. Однако официальной информации, что это именно тот нападающий, нет.
Напомним, что сегодня, 14 октября, неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в селе Кутузовка Харьковской области.
По предварительной информации, нападение длилось около двух часов, после чего стрелок скрылся.
В 72 бригаде подтвердили, что к событию могут быть причастны лица, вероятно граждане России. По одной из версий, открыть огонь мог российский солдат, которому удалось скрыться из плена.
Источник BBC в полиции сообщил, что в области между тем ищут двух бежавших российских пленных.
В прокуратуре также рассматривают версию, мог ли нападающий быть причастным к диверсионно-разведывательной группе РФ.