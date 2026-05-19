В Харькове зафиксировали два попадания дронов РФ: вспыхнул пожар

Пожар, огонь / © pixabay.com

Реклама

В Харькове ночью против 19 мая зафиксировали по меньшей мере два попадания вражеских беспилотников. Один из ударов произошел в Новобаварском районе города, где после атаки возник пожар.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .

По словам мэра, сначала был зафиксирован "прилет" в Холодногорском районе Харькова. В настоящее время информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Реклама

Впоследствии стало известно еще об одном попадании российского дрона — в Новобаварском районе. На месте удара возник пожар. Экстренные службы работают на местах атак.

Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Атака на Харьков — последствия

На днях мэр Игорь Терехов сообщил, что около 07:00 в Шевченковском районе дрон ударил в центральной части города. «Прилет» произошел прямо в путь.

В результате обстрела повреждены три выхода из метрополитена, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. Пострадал один человек.

Реклама

В Киевском районе произошло падение обломков дрона на детскую площадку. Кроме того, около 09:00 произошло попадание «Молнии» в гаражный кооператив.

«Три пострадавших в результате удара по Киевскому району», — добавил Терехов.

Кроме того. зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Основянском районе. Прошло без пострадавших.

Новости партнеров