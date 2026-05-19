В Харькове зафиксировали два попадания дронов РФ: вспыхнул пожар
В Харькове ночью против 19 мая российские дроны ударили по Холодногорскому и Новобаварскому районам, после одного из попаданий возник пожар.
В Харькове ночью против 19 мая зафиксировали по меньшей мере два попадания вражеских беспилотников. Один из ударов произошел в Новобаварском районе города, где после атаки возник пожар.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов .
По словам мэра, сначала был зафиксирован "прилет" в Холодногорском районе Харькова. В настоящее время информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
Впоследствии стало известно еще об одном попадании российского дрона — в Новобаварском районе. На месте удара возник пожар. Экстренные службы работают на местах атак.
Городские власти призвали жителей оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Атака на Харьков — последствия
На днях мэр Игорь Терехов сообщил, что около 07:00 в Шевченковском районе дрон ударил в центральной части города. «Прилет» произошел прямо в путь.
В результате обстрела повреждены три выхода из метрополитена, три остановки наземного транспорта, контактная сеть, здание учебного заведения и остекление в близлежащих зданиях. Пострадал один человек.
В Киевском районе произошло падение обломков дрона на детскую площадку. Кроме того, около 09:00 произошло попадание «Молнии» в гаражный кооператив.
«Три пострадавших в результате удара по Киевскому району», — добавил Терехов.
Кроме того. зафиксировано падение обломков вражеского дрона в Основянском районе. Прошло без пострадавших.