В Харькове зафиксировали два попадания ракет: первые подробности
В Харькове российские войска нанесли ракетные удары по Основянскому району — повреждена жилая многоэтажка и складские помещения, обошлось без пострадавших.
В Харькове зафиксировано два попадания вражеских ракет в Основянском районе города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .
По его словам, одна из ракет попала в открытую территорию. В результате взрыва повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома.
Еще одно попадание произошло вблизи складского здания в том же районе. Там получили повреждения складское помещение и припаркованные рядом автомобили.
По предварительной информации, в результате обстрелов никто не пострадал. На местах работают соответствующие службы, уточняются масштабы разрушений.
