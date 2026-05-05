В Харькове зафиксировали два попадания ракет: первые подробности

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

В Харькове зафиксировано два попадания вражеских ракет в Основянском районе города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, одна из ракет попала в открытую территорию. В результате взрыва повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома.

Еще одно попадание произошло вблизи складского здания в том же районе. Там получили повреждения складское помещение и припаркованные рядом автомобили.

Реклама

По предварительной информации, в результате обстрелов никто не пострадал. На местах работают соответствующие службы, уточняются масштабы разрушений.

Напомним, что в Запорожье из-за российского удара произошел пожар: есть раненый

Новости партнеров