Украина
В Харькове зафиксировали два попадания ракет: первые подробности

В Харькове российские войска нанесли ракетные удары по Основянскому району — повреждена жилая многоэтажка и складские помещения, обошлось без пострадавших.

Ракета / © ТСН.ua

В Харькове зафиксировано два попадания вражеских ракет в Основянском районе города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, одна из ракет попала в открытую территорию. В результате взрыва повреждены крыша и окна многоквартирного жилого дома.

Еще одно попадание произошло вблизи складского здания в том же районе. Там получили повреждения складское помещение и припаркованные рядом автомобили.

По предварительной информации, в результате обстрелов никто не пострадал. На местах работают соответствующие службы, уточняются масштабы разрушений.

