- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове зафиксировали попадание дронов "Молния": куда попал враг
В Харькове российские беспилотники типа Молния ударили по Салтовскому и Киевскому районам, обошлось без пострадавших.
В Харькове зафиксировано попадание вражеских беспилотников типа Молния в двух районах города.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
По его словам, один из дронов попал в Салтовском районе. Предварительно пострадавших нет.
Еще одно попадание произошло в Киевском районе — удар пришелся по объекту инфраструктуры. Информации о пострадавших пока тоже нет.
Обстоятельства и масштабы повреждений уточняются. На местах работают профильные службы.
Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз.
Напомним, что ранее РФ нанесла ракетные удары по Харькову и пригороду .