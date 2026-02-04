ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
1 мин

В Харькове зафиксировали попадание дронов "Молния": куда попал враг

В Харькове российские беспилотники типа Молния ударили по Салтовскому и Киевскому районам, обошлось без пострадавших.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон "Молния"

Дрон "Молния" / © из соцсетей

В Харькове зафиксировано попадание вражеских беспилотников типа Молния в двух районах города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, один из дронов попал в Салтовском районе. Предварительно пострадавших нет.

Еще одно попадание произошло в Киевском районе — удар пришелся по объекту инфраструктуры. Информации о пострадавших пока тоже нет.

Обстоятельства и масштабы повреждений уточняются. На местах работают профильные службы.

Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угроз.

Напомним, что ранее РФ нанесла ракетные удары по Харькову и пригороду .

Дата публикации
