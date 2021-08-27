В Харькове зафиксировали случай тропической малярии: что известно

В Харькове зафиксировали случай тропической малярии: что известно

Женщина вернулась из Нигерии.

В Харькове зафиксировали случай тропической малярии.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 августа.

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Опасную болезнь 42-летняя женщина привезла, вероятно, из Нигерии. Ведь недавно вернулась оттуда. Во время путешествия никаких противомалярийных препаратов не принимала, а вот комары, по ее словам, кусали регулярно.

Через несколько дней после возвращения женщина обратилась к медикам с высокой температурой, слабостью и головной болью. Больную госпитализировали. Ее дом продезанфикувалы.

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К слову, это уже девятый случай малярии в Харькове за последние полтора года. Два человека спасти не удалось.

Как сообщалось, в апреле в Полтавской области зафиксировали заражения тропической малярией. Инфекционное заболевание завезли из Африки.

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