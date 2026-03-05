ТСН в социальных сетях

Украина
158
1 мин

В Харькове зафиксировали удары «Шахеда»: дроны попали по двум районам города

В Харькове зафиксирован удар российского дрона-камикадзе типа «Шахед» по Основянскому району города.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

Дополнено новыми материалами

В ночь на 5 марта российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником типа «Шахед». Один из дронов попал по Основянскому району города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

«Зафиксирован удар вражеским дроном шахед по Основянскому району города. Последствия уточняем», – отметил он.

Пока информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Обновлено 04:34: падение БПЛ типа "Шахед" имеем в Индустриальном районе. Последствия уточняем.

Ранее украинские военные предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников в воздушной тревоге в регионе.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новой массированной атаке России: когда ждать угрозы .

Зеленский анонсировал стратегию защиты энергетики на фоне угрозы новых обстрелов.

