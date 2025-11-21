ТСН в социальных сетях

Украина
32
1 мин

В Харькове зафиксирован удар дрона по Слободскому району: последствия уточняются

В Харькове произошел новый удар беспилотника по Слободскому району, городские власти уточняют тип дрона и масштабы разрушений.

Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на четверг, 20 ноября, в Харькове зафиксировано попадание вражеского беспилотника по Слободскому району города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, на месте работают все экстренные службы.

Тип вражеского БпЛА и последствия его удара устанавливаются. Оставайтесь в укрытиях во время воздушной тревоги и не игнорируют сигналы воздушной обороны.

Напомним, что Россия выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения .

