Украина
229
1 мин

В Харькове зафиксирован удар "Шахедом" по Салтовскому району

Российские войска ночью атаковали Харьков ударным беспилотником типа "Шахед". Вражеский дрон попал в Салтовском районе города, последствия атаки уточняются.

Елена Кузьмич
Шахед

Шахед / © tsn.ua

В ночь на 8 марта российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником типа «Шахед». Под ударом оказался Салтовский район города.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в Салтовском районе зафиксировано попадание вражеского беспилотника. Пока информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

На месте работают соответствующие службы. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.

Удар по Харькову - последние новости

Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове . Уже известно о 10 погибших . Кроме того, во время поисково-спасательной операции на месте ночного ракетного удара обнаружены фрагменты тела еще одного человека.

По данным мэра Игоря Терехова, в собственном доме погибла учительница начальных классов вместе со своим сыном, учеником второго класса. Жертвой атаки также стала ученица восьмого класса и его мама.

229
