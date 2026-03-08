- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харькове зафиксирован удар "Шахедом" по Салтовскому району
Российские войска ночью атаковали Харьков ударным беспилотником типа "Шахед". Вражеский дрон попал в Салтовском районе города, последствия атаки уточняются.
В ночь на 8 марта российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником типа «Шахед». Под ударом оказался Салтовский район города.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в Салтовском районе зафиксировано попадание вражеского беспилотника. Пока информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.
На месте работают соответствующие службы. Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Удар по Харькову - последние новости
Напомним, ночью армия РФ нанесла ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове . Уже известно о 10 погибших . Кроме того, во время поисково-спасательной операции на месте ночного ракетного удара обнаружены фрагменты тела еще одного человека.
По данным мэра Игоря Терехова, в собственном доме погибла учительница начальных классов вместе со своим сыном, учеником второго класса. Жертвой атаки также стала ученица восьмого класса и его мама.