В Харькове заняты более 90% мест в больницах для больных COVID-19

В Харькове заняты более 90% мест в больницах для больных COVID-19

Некоторых пациентов могут везти в больницы, расположенных в других районах города, поскольку в регионе существует единственная госпитальная база по COVID-19.

В Харькове увеличилось количество больных коронавирусом. Сейчас в городе заняты 90% коек для больных COVID-19 в опорных больницах города.

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Об этом сообщает "Суспільне".

Как отметил директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов.

"Заполненность сейчас больниц по городу Харькову — 90%, то есть для того, чтобы действительно формировать резерв коек, люди могут и направляют, в зависимости от свободных коек — в дополнительные больницы (в районах области). У нас нет разделения на городские или областные, все эти больницы разрешены Минздравом для лечения больных [с COVID], у нас база — 13 больниц ", — сказал Хаустов.

В списке опорных больниц Харькова — шесть медучреждений. На конец сентября для больных COVID-19 в регионе 3015 коек, из которых 2010 — с централизованным кислородом.

По состоянию на 27 сентября Харьковская область находится в "оранжевой" зоне.

Напомним, что в Украине из-за распространения коронавируса состоянию на 26 сентября уже пять областей соответствуют критериям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в "желтой" зоне.

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