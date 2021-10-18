В Харькове заняты все кровати с кислородом для пациентов с COVID-19

В Харькове заняты все кровати с кислородом для пациентов с COVID-19

Сейчас для больных ищут места в других больницах региона.

В Харькове заняты все кровати для COVID-больных с високопотоковым кислородом. Пациентов доставляют в другие учреждения региона.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на слова заместителя директора Департамента здравоохранения Елены Головиной.

По ее словам все точки с кислородом в больницах Харькова заняты.

"На сегодня заняты все", — сказала Головина.

Она добавила, что в Харькове 1540 коек для больных коронавирусом, а в стационаре сейчас находится 1149 пациентов.

"Да, были такие случаи, когда стояли скорые, решался вопрос о кислородных точках реанимационных коек, потому что, действительно, из 719 точек, которые на сегодня у нас подключены к потоковому кислорода, все заняты, решался вопрос, куда направить: либо в реанимацию или можно положить на обычную кровать, подключить к концентратору, и больной сможет дышать", — сказала Головина.

По ее словам, всех больных, которых привозила скорая, госпитализировали в лечебные учреждения. Также Елена Головина сообщила, что в 13-й больнице обустроили 113 точек, работающих "в тестовом режиме", планируется запуск новых кислородных мест еще в двух медучреждениях.

"Сейчас еще идет монтаж новых кислородных точек в 17-й больнице и рассматривается вопрос об установлении, расширение кислородных точек в 8-й больнице, которую мы открыли буквально неделю назад", — сказала Головина.

Она отметила, что если в больницах Харькова нет мест с кислородом, пациентов везут в другие больницы области.

"Мы работаем на сегодня в едином медицинском пространстве, у нас нет разграничения", — сказала Елена Головина.

Напомним, что в Одессе в больницах уже нет мест для тяжело больных пациентов с коронавируса, а скорой приходится ждать по несколько часов.

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