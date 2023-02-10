В Харькове, Запорожье и Днепре раздались взрывы: немедленно в укрытие

В ночь на 10 февраля в нескольких украинских городах раздались сильные взрывы.

В ночь на 10 февраля в большинстве украинских областей объявлена воздушная тревога.

Вскоре после ее объявления появились сообщения о взрывах в Запорожье, Харькове и Днепре.

Пусть пройдите в укрытие, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности ваших родных. Будьте ограничены. Массированная атака продолжается. Не забывайте о правиле "двух стен". Обстрелы украинских городов продолжаются!

По предварительной информации, есть угроза пусков ЗРК С-300 по Харькову и пуски "Калибров" с восточного побережья Крыма.

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Напомним, что ранее 10 февраля в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы, в частности:

Пока нет подробных подробностей от власти относительно этих взрывов.

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