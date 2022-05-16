Бесплатный проезд в транспорте, ремонт трубопроводов и котельных: как Харьков приходит в себя после массированных обстрелов оккупантами

Бесплатный проезд в транспорте, ремонт трубопроводов и котельных: как Харьков приходит в себя после массированных обстрелов оккупантами

В Харькове готовятся запустить наземный транспорт и ремонтируют поврежденные коммуникации.

Вскоре по городу будут курсировать автобусы и трамваи.

О том, как живет Харьков, собрал ТСН.ua.

Частичное возобновление движения трамваев и автобусов и троллейбусов

Решение об утверждении временной транспортной схемы города Харькова на период военного положения было принято 14 мая на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.

Как сообщил Харьковский мэр Игорь Терехов, на каждой остановке должно висеть объявление с интревалом и временем движения наземного транспорта для комфорта горожан.

Заместитель городского головы по инфраструктуре города Евгений Водовозов отметил, что маршруты разрабатывали, учитывая территории, где транспорт может беспрепятственно курсировать и разрушением инфраструктуры электротранспорта. По его словам, предоставленная схема будет корректироваться. Как только в городе проведут восстановительные работы – запустят дополнительные маршруты.

С понедельника, 16 мая, в Харькове частично возобновилось движение трамваев и автобусов.

Решение об утверждении транспортной схемы города Харькова на период военного положения было принято 14 мая на заседании исполкома Харьковского городского совета.

С временной схемой движения трамваев можно ознакомиться по ссылке. Со списком трамвайных маршрутов можно ознакомиться по ссылке.

С временной схемой движения автобусов можно ознакомиться здесь. Со списком автобусных маршрутов можно ознакомиться здесь.

В разных районах Харькова начали курсировать троллейбусы. Маршруты будут выезжать на линии постепенно до 20 мая.



С картой курсирования троллейбусных маршрутов можно ознакомиться по ссылке. Со списком курсирования троллейбусных маршрутов можно ознакомиться здесь.

"Напомним, что в связи с комендантским часом наземный транспорт будет курсировать с 7:00 до 19:00. Первые две недели проезд будет бесплатен", — обратились в Харьковском горсовете к харьковчанам.

Готовят к запуску метро

Готовить к работе Харьковский метрополитен начнут уже в ближайшее время. Об этом в своем видеообращении сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, людей, потерявших дом из-за обстрелов российской армии и вынужденных жить в метрополитене, переселят в общежития, пока они не получат новое постоянное жилье.

Ранее сообщалось, что харьковское метро смогут запустить всего через несколько месяцев, но недавно городской голова Харькова Игорь Терехов опроверг эту информацию.

"Я неоднократно говорил, что на это уйдет несколько месяцев, потому что так устроен метрополитен. Мы говорили с руководством метрополитена, были в туннелях, на станции, обследовали вместе с нашими профильными институтами, насколько это возможно. Сначала было такое заключение, вы знаете, что во время сильных бомбардировок у нас был иссечен метромост. Сегодня нам дают вывод, что метромост пока в нормальном состоянии и через него можно пропускать склады метрополитена. Поэтому, я думаю, неделя, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену", — отметил Терехов в комментарии " Факты ICTV ".

Ремонт котельных и тепловых пунктов

В Харькове продолжаются работы по подготовке к новому отопительному сезону котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов. Об этом сообщает сайт горсовета.

"Как сообщили в КП "Харьковские тепловые сети", в связи с тем, что город меньше обстреливают, на 3-х из 15 котельных, где не выполняли ремонтные работы из-за угрозы жизни рабочих, их восстановили", — говорится в сообщении.

В частности, подготовительные работы продолжаются на котельной на Павловом Поле, на Салтовской котельной, на котельной по ул. Верховское. Кроме того, на центральных тепловых пунктах во всех районах города заменяют трубопроводы, устраняют дефекты и выполняют техническое обслуживание оборудования.

"Также на работоспособность проверяют индивидуальные тепловые пункты, которые расположены в домах. Например, в двух домах по ул. Саперной сотрудники Киевского филиала проверяют каждый насос, заглушку, трубу, смазывают вентили, чтобы жильцы имели качественную и стабильную услугу", — сообщают в КП "Харьковские теплосети".

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Начаты работы по возобновлению подачи воды

Ремонтные бригады КП "Харьковводоканал" приступили к ремонтным работам на поврежденных участках трубопроводов в Салтовском жилом массиве.

В настоящее время комплексные ремонтные работы по привлечению спецтехники проводятся на двух водоводах диаметром 500 и 400 мм.

"В результате недавних обстрелов трубопроводам холодного водоснабжения нанесены серьезные повреждения. Сети в очень плохом состоянии, обнаружили несколько поврежденных участков, но также понимаем, что будут и скрытые порывы на трубопроводах. Однако наши специалисты прилагают все усилия, знания и навыки, чтобы в кратчайшие сроки полностью ликвидировать эти сложные аварийные ситуации и возобновить подачу воды харьковчанам", — подчеркнул директор КП Вячеслав Глущенко.

Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан просят подробнее сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения.

На фронте

Защитники Харьковской области вышли на государственную границу Украины. Бойцы 227 батальона 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ восстановили пограничный знак на участке государственной границы.

Напомним, что на Харьковщине оккупанты изо всех сил пытаются сдержать наступление ВСУ в границу с РФ.

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